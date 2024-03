En yngre kvinde omkom, da hendes bil blev påkørt af varebil. Nu kræves føreren af varebilen fængslet.

Efter en dødsulykke i Høje Taastrup søndag aften fremstiller anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi mandag en mand i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling, oplyser politikredsen til Ritzau.

Det drejer sig om føreren af en varebil, som i et kryds på Roskildevej kolliderede med en personbil, hvor en yngre kvinde sag bag rattet.

Endnu har Københavns Vestegns Politi ikke oplyst nærmere om, hvad manden er sigtet for. Men det fremgår af oplysninger fra Retten i Glostrup, at politiet behandler sagen som uagtsomt manddrab.

For at kunne varetægtsfængsle folk for uagtsomt manddrab skal der foreligge såkaldt særligt skærpende omstændigheder. I sager om trafikdrab betyder det i hovedreglen, at der er tale om en mistanke om spiritus- eller narkokørsel.

Der kan i sådanne sager også være tale om særligt skærpende omstændigheder, hvis der har været tale om særlig hensynsløs kørsel, for eksempel kørsel i høj fart eller kapkørsel med andre.

Mandagens retsmøde i Retten i Glostrup begynder klokken 11. Her vil den anholdte mand blive præsenteret for anklagemyndighedens sigtelser og foreløbige efterforskningsmateriale i sagen.

Indledningsvist vil han få mulighed for at oplyse, hvorledes han stiller sig til sigtelsen. Herefter vil han få lejlighed til at afgive forklaring.

Efter søndagens ulykke arbejdede en af politiets bilinspektører på ulykkesstedet, og der var i den forbindelse spærret af på Halland Boulevard.

En bilinspektør er en teknisk ekspert, som blandt andet har til opgave via tekniske undersøgelser at fastslå de nærmere omstændigheder i forbindelse med trafikulykker, for eksempel de implicerede køretøjers hastighed eller eventuelle tekniske fejl på køretøjerne.

Kvindens pårørende er blevet underrettet.

/ritzau/