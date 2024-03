En alkometertest af manden viste en promille langt over det tilladte efter ulykke, som kostede kvinde livet.

Ifølge politiets sigtelse var føreren af en varebil, som søndag aften påkørte og dræbte en yngre kvinde, påvirket af både alkohol og narkotika. Mandag er manden blevet varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør i Retten i Glostrup.

Ifølge TV2, som har været til stede ved retsmødet, afviste den sigtede at udtale sig om ulykken. Ved retsmødet oplyste forsvarsadvokat Lone Refshammer, at manden var i chok og ikke huskede noget.

Manden nægtede sig skyldig i sigtelserne, som var rejst efter færdselslovens bestemmelser om spiritus- og narkopåvirket kørsel samt - ikke mindst - straffelovens bestemmelse om uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

Ulykken skete søndag aften på Roskildevej i Høje Taastrup ved Hallands Boulevard. Her påkørte manden i varebilen en personbil, hvor en kvinde sad bag rattet.

Kvinden fik så alvorlige skader ved sammenstødet, at lægerne ikke kunne redde hendes liv.

Efter ulykken blev føreren af varebilen anholdt, og politiet foretog flere alkometertest. Ifølge TV2 blev det ved mandagens retsmøde dokumenteret, at en af testene viste en alkoholpromille på 1,74. Det er ikke tilladt at køre bil med en promille på 0,50 eller derover.

Den nøjagtige promille vil blive fastlagt ud fra en blodprøve.

Den sigtede mand skal foreløbigt sidde varetægtsfængslet i sagen frem til 18. marts.

Sager om dødsfald forårsaget af spritkørsel straffes i udgangspunktet med flere års fængsel. I de senere år er der flere eksempler på, at sådanne sager i kølvandet på en række lovstramninger har været rejst for nævningeting, hvilket afspejler, at anklagemyndigheden har krævet mindst fire års fængsel.

/ritzau/

