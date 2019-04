Et groft overfald i sommerhusområdet Tisvildeleje nord for København har rystet beboerne, der nu føler sig utrygge i det ellers trygge lokalsamfund.

Natten til tirsdag blev en 58-årig kvinde overfaldet i sit eget hjem af en endnu ukendt gerningsmand. Kvinden er i kritisk tilstand.

Kvinden har bopæl på Aspevej, en lille grusvej omkranset af høje træer.

Et idyllisk plet i et roligt område, der tirsdag dog er fyldt med politi, politihunde og utrygge beboere.

200 meter længere nede ad vejen bor Steen Wrim.

Han oplevede selv noget mistænkeligt mandag, da en mystisk mand stod ude på hans vej. (Se videoen øverst i artiklen.)

»Der kommer en bil kørende hernede ad vejen, og det er en blind vej. Normalt kører de lige ind og ud igen. Men det gjorde ham hér ikke,« forklarer Steen Wrem til B.T.

»Han gik hen og kiggede deromme på det område, der er bagved huset, som er en meget stor grund og et vildnis af buske og træer, og så gik han herhen og kiggede her,« siger Steen Wrim og peger ud på et stort græs- og buskareal fyldt med ukrudt.

Steen Wrim tænkte, at huset, der ligger ud til arealet, var til salg, men det var ikke tilfældet. Da Steen Wrim gik ud til manden, var det tydeligt, at han ikke ville i kontakt.

»Han sprang ind i bilen og kørte hurtigt. Han ville ikke snakke med mig.«

Steen Wrim mener, at arealet, manden kiggede ud på, er oplagt til for eksempel at gemme et gerningsvåben, men han vil ikke drage konklusioner om, hvorvidt den mystiske mand har noget med overfaldet at gøre. Han undrer sig blot over, hvad manden lavede, og hvorfor han var så interesseret i den blinde vej og det store vildnis-område.

»Det har jeg aldrig set før. Jeg har boet her siden 1982, og det sker, at folk er kørt herned og tilbage, fordi der er lukket. Men hvad manden skulle her hen og kigge for, det ved jeg ikke,« siger Steen Wrim.

Nordsjællands Politi efterlyser nu føreren af en Renault Megane i forbindelse med overfaldet på den 58-årige kvinde.

På den lille grussti tæt på Aspevej, hvor kvinden bor, møder B.T. en anden mand, som også bor tæt på kvinden, der er blevet overfaldet.

»Jeg føler mig ikke særligt tryg ved, at der sker sådan noget så tæt på,« siger manden, som til dagligt bor i Tisvildeleje, til B.T. Han ønsker ikke at få sit navn frem.

Han er ude at gå tur med sin nabos lille puddelhund. I området er alle nemlig gode venner, og man hjælper hinanden. Netop derfor er det et stort chok for ham, at et så groft overfald er sket i Tisvildeleje, der er hjem for knap 1600 beboere.

Kvinden, som er i kritisk tilstand, blev hentet af en helikopter omkring klokken 03.30 natten til tirsdag og fløjet til sygehuset.

Manden med hunden vågnede ikke, da helikopteren fløj over byen. Han opdagede først, at der var sket noget usædvanligt, da stedet pludselig vrimlede med politifolk.

»Jeg bryder mig ikke om, når det sker så tæt på. Det gør jeg ikke,« siger manden, der også har talt med andre af områdets beboere, som føler sig utrygge ved situationen.

Gerningsmanden er endnu på fri fod, og beboerne frygter, at det er et indbrud, der er gået galt.

Politiet kan endnu ikke sige noget om, hvad motivet for overfaldet har været.

B.T. møder også den overfaldne kvindes nabo, Hanne Friberg, der langsomt cykler forbi politifolk og politihunde på den lille grusvej. Også hun er rystet over hændelsen.

»Vi vil gerne have at vide, hvad der er sket. Det er jo klart. Man er forbavset over, det sker i Tisvilde, fordi her normalt er så fredeligt og vi passer så godt på hinanden,« siger Hanne Friberg.

Nordsjællands Politi søger nu vidner til overfaldet. Personer, der har hørt eller set noget usædvanligt i området omkring Aspevej i Tisvildeleje fra midnat frem til klokken 03.30, bedes henvende sig til politiet på telefonnummer 114. Politiet har endnu ingen oplysninger til offentligheden om de nærmere omstændigheder omkring overfaldet.