Fem gange gennem et halvt år fra marts til september 2016 blev en mandlig lærling i en håndværkervirksomhed i Kolding overfaldet, fastholdt og udsat for usædvanligt grove seksuelle krænkelser fra sin egen chef og tre kolleger.

I dag begynder retssagen mod de fire mænd, som er tiltalt for under overfaldene bl.a. at have stukket et kosteskaft op i endetarmen på den i dag 20 år unge mand. De fire er tiltalt for både voldtægt samt efter straffelovens paragraf 245, som handler om rå, brutal og farlig vold. Alle fire nægter sig skyldige.

B.T. følger sagen live i Retten i Kolding.

