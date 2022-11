Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hvordan skal en tidligere journalist fra Ekstra Bladet straffes for i årevis at have udsat 31 børn for blufærdighedskrænkelser og pædofile overgreb?

Det afgøres i dag ved Retten i Roskilde fra klokken 9.30, og du kan følge det hele i LIVE-dækningen her: