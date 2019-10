Fødselsdagsfest endte med skænderi og vold

En fødselsdagfest for en snart kommende 20-årig mand fra Ålestrup endte i nat med, at fødselaren blev stukket i skulderen med en kniv.

Fødselaren og hans venner var ved midnatstid på vej til Aalborg for at feste, da de i bussen kom op at skændes med en 16-årig dreng.

Skænderiet endte med at den 16-årige trak en kniv, fortæller vagtchef Jess Fallberg til DR P4 Nordjylland.

- Fødselaren fik et dybt stik - men kunne udskrives efter endt behandling på skadestuen.

Den 16-årige stak af - men blev kort efter fundet af en hundepatrulje og anholdt. På sig havde han kniven.

Den 16-årige er kendt for lignende kriminalitet, siger vagtchefen.

Her til morgen vurderer politiets jurister, om han skal fremstilles for en dommer med krav om fængsling.