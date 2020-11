Har man ikke styr på sagerne, når fødevarestyrelsen kommer forbi, kan det blive rigtig dyrt.

Det har ejeren af en fiskesalgsvogn oplevet flere gange, men ved det seneste besøg gik det helt galt. Her måtte kontrollanten tilkalde hjælp fra politiet, fordi fiskehandleren blev aggressiv.

Den esbjergensiske fiskehandler Madi Food havde to besøg fra Fødevarestyrelsen i slutningen af sommeren, som begge endte med kritik af salgsvognen, der kører rundt til forskellige byer.

Et af besøgene gav en sur smiley og bøder på sammenlagt 10.000 kroner.

Tilbage i september besøgte Fødevarestyrelsens kontrollant igen fiskehandleren for at tjekke op på hygiejneproblemerne. Det besøg endte også i en sur smiley og en konfrontation med ejeren.

Det fremgår af en for nyligt offentliggjort smiley-rapport, skriver Jydske Vestkysten.

Ikke mere end fem minutter efter kontrollantens ankomst, ringede vedkommende efter politiet for hjælp.

I de første minutter nåede den tilsynsførende fra Fødevarestyrelsen at påpege overfor fiskehandleren, at han havde en forkert smiley-rapport hængende på døren til sin salgsvogn.

I stedet for den seneste rapport med en sur smiley hang en flere måneder gammel rapport med en glad smiley. Kontrollanten skulle til at tage et billede af den forkerte rapport med sin mobiltelefon, men det faldt ikke i god jord hos fiskehandleren fra Esbjerg.

Han rev mobiltelefonen ud af hånden på kontrollanten med ordene: 'Du skal ikke filme i min virksomhed.' Derefter lukkede han døren til sin fiskevogn og kastede mobiltelefonen ud på asfalten.

Han fik også sagt, at han var ligeglad med, at han forhindrede Fødevarestyrelsen i deres arbejde.

Ejeren var heller ikke interesseret i, at politiet ville blive tilkaldt. Ikke længe efter ankom en patrulje til stedet, så kontrolbesøget af fiskevognen kunne genoptages med assistance fra politiet. Rapporten endte med en sur smiley, fordi fiskehandleren blandt andet ikke havde fulgt op på det forrige besøg og sørget for rindende varmt vand i salgsvognen.

Fiskehandleren er efter besøget blevet politianmeldt.

Jydske Vestkysten har talt med ejeren af fiskevognen, Mahmoud Mohammad Madi, som oplyser, at han har fået ordnet de mangler, som Fødevarestyrelsen påpegede i deres rapport.

Han erkender også, at han ikke skulle have handlet, som han gjorde.

»Jeg var træt og irriteret, og jeg føler også, at de forfølger mig og ikke de andre fiskehandlere.«