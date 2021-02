Antallet af afsoninger med fodlænke er faldet med 21 procent i 2020 og er nu på det laveste i 10 år.

Antallet af afsoninger i hjemmet med en elektronisk fodlænke er faldet med 21 procent i 2020 i forhold til året før. Dermed er antallet nu på sit laveste i 10 år.

Det skriver advokatmediet K-News.

Kriminalforsorgen udtaler til mediet, at det faldet i antallet af hjemmeafsoninger i høj grad kan forklares med det væld af coronarestriktioner, der trådte i kraft i løbet af 2020.

Kriminalforsorgens chef for koncernkontrol og tilsyn, Goran Kreso, forklarer, at det i perioder har været umuligt at gennemføre egnethedsvurderinger, fordi det kræver en fysisk samtale med den dømte.

Kriminalforsorgen oplyser desuden, at der ikke var en betydelig mindre andel af folk, der søgte om at få lov til at afsone sin straf med elektronisk fodlænke i hjemmet.

/ritzau/