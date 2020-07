To fodgængere er blevet påkørt på Vesterbrogade i den populære badeby Gilleleje.

Nordsjællands Politi oplyser, at de modtog en anmeldelse klokken 11.43 om de påkørte fodgængere.

»Det er to personer, der er påkørt af en fransk indregistreret personbil. De er blevet behandlet på stedet af ambulancepersonale,« siger Henriette Døssing, kommunikationskonsulent ved Nordsjællands Politi, til B.T.

Ifølge Henriette Døssing går anmeldelsen på, at de to personer skulle have været fastklemt under personbilen, men siden være kommet fri igen.

Nordsjællands Politi har på nuværende tidspunkt ikke flere oplysninger om uheldet.

Opdateres...