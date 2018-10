Syd- og Sønderjyllands Politi efterlyser to fodgængere, efter politiet anholdt en 24-årig bilist i Esbjerg mandag aften.

Politiet forsøgte at standse den 24-årige bilist på Storegade i den vestjyske by, men bilisten valgte at flygte fra stedet, fortæller jv.dk.

Under sin flugt var den 24-årige mand tæt på at køre to fodgængere ned, der måtte træde tilbage i fodgængerfeltet ved Stengårdsvej.

Det lykkedes efterfølgende politiet at indhente flugtbilisten, og da politiet undersøgte bilen, fandt betjentene fire kilo hash.

Politiet vil dog stadig gerne tale med de to fodgængere.

Ifølge avisen var den 24-årige allerede kendt af ordensmagten.

Syd- og Sønderjyllands Politi ønsker ifølge jv.dk ikke at sammenkæde episoden med bandekriminaliteten i Esbjerg, men politiet har tidligere udtalt, at hashsalget er en af årsagerne til bandernes magtkamp.

Den 24-årige mand er sigtet for narkobesiddelse og for at have bragt andres liv i fare.