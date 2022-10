Lyt til artiklen

En fodgænger er onsdag aften blevet påkørt af en bus i København på det ydre Nørrebro.

Det fortæller Københavns Politi til B.T.

»Vi får en anmeldelse klokken 17.25 om, at en fodgænger skulle være blevet påkørt, og da vi ankommer til stedet, kan vi konstatere, at en fodgænger er blevet påkørt af en bus. Han bliver nu behandlet på en traumeafdeling på hospitalet, og vi arbejder på stedet med at klarlægge de præcise omstændigheder,« forklarer vagtchef ved Københavns Politi Martin Kajberg.

Han kan ikke sige yderligere om fodgængerens tilstand.

Politiet har nu en bilinspektør på vej til stedet, og trafikken er delvist spærret.

»Den offentlige trafik kan godt køre forbi stedet, men den almindelige trafik bliver formentlig omdirigeret i den ene retning.«