En mand, der befandt sig på fods på Fynske Motorvej natten til søndag, er blevet påkørt af en bil i høj fart.

En person har mistet livet i en trafikulykke på Fyn natten til søndag.

Det oplyser vagtchef Steen Nyland ved Fyns Politi tidligt søndag morgen.

Der er tale om mandlig fodgænger, som er blevet ramt af en personbil i høj fart på Fynske Motorvej ved Odense.

- Vi ved endnu ikke, hvorfor vedkommende har befundet sig til fods ude på motorvejen, siger Steen Nyland.

De pårørende til den afdøde er endnu ikke orienteret.

Politiet har på nuværende tidspunkt ikke flere kommentarer om sagen.

Ulykken betød, at der i knap en time var spærret i retning mod Jylland. Klokken 06.20 er meldingen, at der igen er åben for trafik på motorvej.

/ritzau/