En fodgænger er blevet påkørt på Sønder Ringvej i Vallensbæk.

Det bekræfter Københavns Vestegns Politi over for B.T.

»Vedkommende er kommet alvorligt til skade,« lyder det fra vagtchefen.

Sønder Ringvej i Vallensbæk er spærret i begge retninger ved Vallensbæk Torvevej netop på grund af færdselsuheldet. Dette skyldes også, at der er vejarbejde på stedet og er svært for politi og beredskab at komme til.

Den påkørte er dog uden for livsfare.

Politi og redning er fortsat på stedet.

Artiklen opdateres..