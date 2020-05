En fodgænger er onsdag eftermiddag blevet kørt ned af en bilist, der efterfølgende er anholdt, fordi hun kørte fra stedet.

Det oplyser Sydsjællands Politi.

Ulykken indtraf i krydset engboulevarden og Vestensborg Allé i Nykøbing Falster.

Politiet modtog meldingen klokken 16.55, oplyser vagtchef Henrik Karlsen.

»En fodgænger er kørt ned i et kryds af en kvinde, der kørte fra stedet. Hende har vi anholdt efterfølgende,« siger han.

Anholdelsen skete kort efter på Lolland.

Den sigtede er en 33-årig kvinde. Hvorfor hun kørte fra ulykkesstedet vides ikke. Kvinden skal nu afhøres.

Vagtchefen oplyser, at fodgængeren er en 46-årig mand. Han har pådraget sig alvorlig personskade, lyder det.

En helikopter er derfor ankommet til ulykkesstedet for at transportere den tilskadekomne til behandling på et hospital.