En 24-årig kvinde blev sent fredag eftermiddag påkørt og svært kvæstet, da hun gik over vejen i det nordlige Aarhus.

Østjyllands Politi fik fredag klokken 17.53 en anmeldelse om, at en bilist, der kørte i nordlig retning ad Nordre Ringgade havde ramt en kvindelig fodgænger. Påkørslen skete, hvor vejen krydser Aldersrogade.

Den 24-årige kvinde pådraog sig foruden et kraniebrud adskillige brud på ben og håndled, oplyser Østjyllands Politi til BT.

Meldingen fra Aarhus Universitetshospital umiddelbart efter at kvinden blev indbragt på hospitalet var, at hendes tilstand er kritisk. Politiet har ikke siden fået oplysninger om hendes tilstand.

Det er uvist, hvorvidt kvinden gik over i et fodgængerfelt, ligesom det heller ikke vides om lysreguleringen kan have svigtet.

»Det er for tidligt at sige noget om omstændighederne ved påkørlsen. Vi har haft en bilinspektør ude for at undersøge uheldsstedet, og vi har afhørt adskillige vidner. Men det er stadig meget tidligt i efterforskningen,« siger vagtchef Peter Tholstrup-Jørgensen til BT.