En mandlig fodgænger i 30erne er tirsdag blevet påkørt i et kryds i Aarhus.

Manden er kørt til hospitalet i kritisk tilstand.

Det skriver TV 2 Østjylland, som har fået det bekræftet af vagtchef Chris Mose fra Østjyllands Politi.

Påkørslen er sket ved Stjernepladsen tirsdag eftermiddag klokken 14.07.

Vidner har forklaret politiet, at den påkørte mand skulle være gået eller småløbet over for rødt lys, da han bliver ramt af en varebil.

Føreren af varebilen er i starten af tyverne.

Trafikken var påvirket i en time.

