Da en bus skulle svinge til højre, blev en mand ramt. Han er bragt på hospitalet og er uden for livsfare.

Det endte galt, da en bus foretog et højresving i København sidst på eftermiddagen mandag og ramte en fodgænger.

Bussen kørte ad Tietgensgade og foretog et højresving mod Bernstorffsgade, da den ramte en cirka 60-årig mand. Det oplyser Københavns Politi.

Fodgængeren blev herefter reddet ud fra en position under bussen og er blevet kørt til hospitalet.

Han er efterfølgende blevet bragt til behandling på hospitalet.

Klokken lidt over midnat meddeler politiet, at manden er uden for livsfare.

- Hans tilstand er ikke så alvorlig, som man kunne have frygtet. Den seneste status er, at han er uden for livsfare, siger Kristian Ruhdin, der vagtchef ved Københavns Politi.

Anmeldelsen om færdselsuheldet tikkede ind hos myndighederne omkring klokken 17.10.

- Det er en fodgænger og en bus, og der er ingen andre køretøjer involveret, sagde vagtchef Lars Westerweel umiddelbart efter hændelsen.

Politiet færdiggjorde arbejdet på stedet omkring klokken 18.30, hvorefter trafikken igen kørte normalt.

/ritzau/