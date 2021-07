En fodgænger er kommet alvorligt til skade efter at være blevet påkørt af en varebil.

Ulykken skete tirsdag morgen på Oddervej i Højbjerg.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter, hvor man omtaler det som 'et alvorligt færdselsuheld':

»Fodgængeren er kommet alvorligt til skade,« lyder det.

Både politi og redning er på stedet.

»I forbindelse med færdselsuheldet er vi nødt til at afspærre Oddervej i begge retninger for at kunne foretage tekniske undersøgelser,« skriver politikredsen på Twitter:

»Vi forventer først at kunne åbne igen cirka klokken 11.00 og opfordrer bilister til at finde alternative ruter.«

Ulykken skete helt præcist Oddervej 84 i Højbjerg, der ligger syd for Aarhus.

B.T. følger sagen.