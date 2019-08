En ny bølge af terror truer inden årets udgang.

Og formentlig mod mål, som man ikke havde forventet på forhånd.

Den dyste forudsigelse fremgår af en ny rapport fra FN, der ifølge The Guardian bygger på oplysninger fra medlemslandenes efterretningstjenester.

Rapporten advarer mod at tro, at den seneste tids forholdsvis få og mindre internationale terrorangreb efter forårets blodige angreb i Sri Lanka og New Zealand er udtryk for, at risikoen for terror er drevet over.

FN-eksperterne understreger, at truslen fra den islamistiske ekstremisme stadig skal tages alvorlig, selv om terrororganisationen Islamisk Stats såkaldte kalifat i Syrien og Irak i fysisk forstand er blevet fjernet fra landkortet.

For terrorbevægelsen eksisterer stadig og lederfigurerne i Mellemøsten forbereder sig ifølge efterretningsrapporterne på at vinde nyt fodfæste gennem især virtuel propagandaaktivet via nettet.

Samtidig udtrykker FN-rapporten bekymring for de omkring 30.000 såkaldte syrienskrigere, der stadig skønnes at være i live efter at være rejst til Syrien og Irak for at kæmpe for terrororganisationen Islamisk Stat.

Alene fra Europa skønnes det, at 6.000 personer tog afsted for at støtte Islamisk stat eller andre terrorgrupper.

Islamisk Stats såkaldte kalifat i Mellemøsten er udslettet fra landkortet, men de tilfangetagne tilhængere af terrorbevægelsen udgør fortsat et sikkerhedsproblem, påpeger den nye FN-rapport. Her ses pågrebne IS-krigere, der blev taget til fange, efter at de for et halvt år siden flygtede fra kampzonen på grænsen mellem Syrien og Irak. Foto: DELIL SOULEIMAN Vis mere Islamisk Stats såkaldte kalifat i Mellemøsten er udslettet fra landkortet, men de tilfangetagne tilhængere af terrorbevægelsen udgør fortsat et sikkerhedsproblem, påpeger den nye FN-rapport. Her ses pågrebne IS-krigere, der blev taget til fange, efter at de for et halvt år siden flygtede fra kampzonen på grænsen mellem Syrien og Irak. Foto: DELIL SOULEIMAN

Det menes, at 2.000 af dem i dag er døde, andre 2.000 er taget til fange eller flygtet, mens de sidste 2.000 skønnes at være rejst tilbage til Europa.

»Deres fremtidsudsigter vil give grund til international bekymring i løbet af en overskuelig fremtid. Nogle vil muligvis tilslutte sig al-Qaida eller andre terrorgrupperinger, som kan opstå. Nogle vil blive ledere eller radikalisatorer,« konkluderer rapporten.

Ikke mindst i fængslerne frygter man, at risikoen for at blive radikaliseret i retning af islamistisk ekstremisme er reel - hvis man da ikke allerede er radikaliseret.

'Deradikaliseringsprogrammer har ikke vist sig at være fuldt effektive... De mest kamphærdede krigere, der afsoner længere domme, nærmer sig endnu ikke løsladelse fra fængslet. De forbliver farlige og udgør fortsat en udfordring både i og uden for straffesystemet,' noterer rapporten.