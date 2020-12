Anklager går efter fængselsstraf til flyveleder med tårnhøj promille. Han erkender sig delvist skyldig.

En flyveleder var stærkt beruset, da han en aprildag gjorde tjeneste på Flyvestation Skrydstrup ved Haderslev.

Den 60-årige mand havde ifølge et anklageskrift fra Forsvarsministeriets Auditørkorps en promille på 2,62.

Fredag skal sagen behandles ved Retten i Sønderborg, hvor der er rejst tiltale mod manden efter både luftfartsloven og den militære straffelov.

Flyvestation Skrydstrup huser blandt andet Fighter Wing Skrydstrup, der er base for danske F-16-kampfly.

Efter luftfartsloven er der fastsat en promillegrænse på 0,20, som ifølge den militære anklagemyndighed var overskredet mange gange.

Ifølge hjemmesiden sundhed.dk kan man ved en promille på mellem 1,5 og 2,9 opleve svære problemer med at styre balance og bevægelse.

Man kan komme i en tilstand af generel bedøvelse og begyndende risiko for bevidstløshed, fremgår det.

Manden havde ikke bare en tårnhøj promille i blodet på arbejdet.

Han anklages også for spirituskørsel tidligere samme morgen, da han kørte i bil fra sin bopæl til sit arbejde.

Her er han tiltalt for at have kørt med en promille, der oversteg grænsen på 0,5.

Tidligere på efteråret stod sagen til at blive behandlet som en tilståelsessag.

Men det er ikke længere tilfældet. Nu skal en dommer og to domsmænd se på sagen.

Militær anklager Ida Kjærgaard fra Forsvarsministeriets Auditørkorps betegner det som en usædvanlig sag, hvor der ikke er meget retspraksis at læne sig opad.

I anklageskriftet er der rejst krav om fængselsstraf, hvis manden findes skyldig.

Der er også krav om, at manden frakendes retten til at virke som flyveleder.

Endelig er der krav om en bødestraf for spirituskørsel og en betinget frakendelse af retten til at føre bil.

Advokat Henrik Karl Nielsen repræsenterer den 60-årige mand i retten.

Han oplyser, at hans klient erkender sig delvist skyldig.

/ritzau/