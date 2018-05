Har du billeder, video eller oplysninger om sagen, må du gerne kontakte BT på 1929@bt.dk.

Et mindre fly med fire passagerer er for kort tid siden havareret på Randers Flyveplads.

Det skriver Aarhus Stiftstidende.

»Vores patrulje er lige ankommet til stedet, og første melding lyder på, at to af personerne er lettere tilskadekomne. Den ene med hovedskade. De to andre er tilsyneladende uskadte,« siger vagtchefen hos Østjyllands Politi til Aarhus Stiftstidende.

Flystyrt Randers flyveplads. Mindre fly med 4 ombord havareret - 2 lettere tilskadekomne. Politi og redningsberedskaber tilstede. Der udsendes yderligere når vi har samlet overblik #politi.dk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) May 8, 2018

