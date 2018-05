Har du billeder, video eller oplysninger om sagen, må du gerne kontakte BT på 1929@bt.dk.

Et mindre fly med fire passagerer havarerede på en græsmark ved Randers Flyveplads omkring kl. 17.20.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Da politiet ankom til stedet på Højsletvej nord for Randers, kunne de konstatere, at to personer var kommet lettere til skade, heriblandt piloten. Alle fire passagerer er kørt til Randers Sygehus for at blive undersøgt nærmere. Politiet melder, at de er stærkt chokeret over episoden.

Undersøgelsen af sagen er nu overgået til havarikommissionen, der er på stedet lige nu. Indtil undersøgelser er afsluttet, er ulykkesstedet afspærret, oplyser politiet.

Pårørende til personerne, der var med i flyet, er underrettet.

Flystyrt Randers flyveplads. Mindre fly med 4 ombord havareret - 2 lettere tilskadekomne. Politi og redningsberedskaber tilstede. Der udsendes yderligere når vi har samlet overblik #politi.dk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) May 8, 2018

Opdateres...