29-årig mand flygtede, da han tirsdag blev idømt otte års fængsel i landsretten. Han er onsdag anholdt.

En efterlyst mand, der tirsdag stak af fra landsretten i forbindelse med en domsafsigelse, er onsdag eftermiddag anholdt.

Den 29-årige mand var blevet idømt otte års fængsel og udvisning for bestandig i en sag om dødsvold. Han blev pågrebet i Tyskland, da den færge, han var med, kom i havn i Rostock.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Efterfølgende er manden blevet kørt til et dansk arresthus.

- Det er meget tilfredsstillende, at den efterlyste igen er i politiets varetægt, så han kan få sin straf, siger politikommissær Kim Løvkvist, der er leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet i Midt- og Vestsjællands Politi, i pressemeddelelsen.

Foruden dommen på de otte år kan den 29-årige mand se frem til at blive sigtet for at overtræde straffeloven ved at flygte fra politiet.

Politiet undersøger fortsat sagen for at finde ud af, hvem der hjalp manden med flugten.

/ritzau/