Tidligere i dag efterlyste politiet to unge fyre, der er stukket af fra en lukket institution.

Men nu er den ene fundet, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Men den anden person er stadig på fri fod, og derfor understreger politiet, at de stadig søger hjælp til at finde personen på billedet i toppen af artiklen her.

»Har du oplysninger bedes du ringe 114,« oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

De to unge flygtede ifølge politiet tirsdag aften omkring klokken 19.45 fra Nykøbing Sjælland og har muligvis haft retning mod København.

De har ingen penge og har ikke medbragt en mobiltelefon under deres flugt, lød det tidligere i dag.

B.T. følger sagen.

