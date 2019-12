Mandag stak Bernio Verhagen af fra politiet. Efter at have gennemsøgt en ejendom har politiet fundet ham.

Den efterlyste og voldssigtede fodboldspiller Bernio Verhagen er tidligt tirsdag blevet anholdt i Holstebro.

Verhagen blev fundet i et kælderrum i en etageejendom, som politiet gennemgik efter flere henvendelser. Det oplyser vagtchef Jens Claumarch ved Midt- og Vestjyllands Politi tirsdag morgen.

Hollandske Verhagen, som i november var på kontrakt i fodboldklubben Viborg FF, stak mandag af fra politiet, da han var ved at blive transporteret i Holstebro.

Men den skandaleombruste spiller nåede ikke at være på fri fod længe.

- Den efterlyste Verhagen er blevet anholdt i Holstebro klokken 04.00. Vi takker for de mange henvendelser, skrev Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter tidligt tirsdag.

Vagtchef Jens Claumarch fortæller, at aktionen tog nogle timer. Politiet gennemgik således en hel etageejendom over for Holstebro Station for at finde frem til ham.

- Vi får nogle henvendelser fra beboere i Holstebro midtby, som mener, at de har set personen på en bestemt adresse, siger vagtchefen.

- Der er vi hurtigt nede, fordi vi har patruljer ude, og vi får sat os på området, som det hedder. Det betyder, at vi får lukket af, så hvis det er den person, er vi sikre på, at han er inde i bygningen. Så går vi den systematisk igennem fra loft til kælder, og da bliver han til sidst fundet i et kælderrum.

Verhagen lavede i løbet af dagen et opslag på Instagram, hvor han meldte, at han var på vej til Sverige.

Men politiet mener, at det var en afledningsmanøvre.

Hvordan Verhagen har fået adgang til ejendommen, ved politiet endnu ikke, og Jens Claumarch ønsker ikke at vurdere, om andre har hjulpet ham.

- Det kan sagtens tænkes, at døren til opgangen eller bygningen har stået åben, så han har valgt at gå derind, siger vagtchefen.

Den spektakulære sag om Verhagen tog for alvor fart, da Viborg FF 25. november opsagde kontrakten med den 25-årige spiller, da man mente at spilleren havde indgået en kontrakt med klubben under falske forudsætninger.

Samtidig anmeldte klubben sagen til politiet.

Flere medier havde på det tidspunkt beskrevet, at hollænderen ikke havde evnerne til at spille professionel fodbold.

Samme dag blev Bernio Verhagen anholdt i forbindelse med tumult i en kiosk på Banegårdspladsen i Viborg, og kort efter blev han sigtet for trusler, vold og røveri.

Mandag udvidede politiet sigtelsen mod Verhagen, der ifølge ordensmagten gentagne gange over en tre uger lang periode skal have været voldelig over for sin ekskæreste på et hotel og i en lejlighed i Viborg.

Ved næste retsmøde vil der blive tilføjet en sigtelse, der omhandler Verhagens flugt, oplyser vagtchef Jens Claumarch.

Vagtchefen kender ikke de nærmere omstændigheder om Verhagens flugt.

Verhagen nægter sig skyldig i de rejste sigtelser.

/ritzau/