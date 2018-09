Den 32-årige flugtfange, som under stor dramatik blev befriet af flere gerningsmænd ved sygehuset i Nykøbing Falster onsdag formiddag, er nu blevet anholdt.

Politiet fandt flugtfangen i en bils bagagerum under en ransagning.

Politiets efterforskning førte onsdag aften frem til en bil, som med hjælp fra Københavns Politi blev standset, og føreren – en 23-årig mand – blev anholdt klokken 21.58 og sigtet for at have medvirket til fangeflugten.

Under ransagningen af bilen fandt politiet den eftersøgte flygtede fange, som lå skjult i bagagerummet.

Her ses et billede af flugtfangen. Foto: Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Vis mere Her ses et billede af flugtfangen. Foto: Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Han blev også anholdt. Anholdelsen skete uden nogen form for dramatik.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Den 32-årige mand, som afsoner en fængselsdom, var under kortvarig behandling på Nykøbing Falster Sygehus, da han onsdag formiddag klokken 10.50 blev befriet af flere bevæbnede gerningsmænd foran sygehuset.

Ingen af sygehusets ansatte eller patienter kom noget til under den dramatiske flugt.

En fange er flygtet. Politiet i aktion for at finde ham på Sydmotorvejen. Foto: Mathias Øgendal. Vis mere En fange er flygtet. Politiet i aktion for at finde ham på Sydmotorvejen. Foto: Mathias Øgendal.

Efter flugten fra sygehuset kørte den undvegne fange og gerningsmændene væk fra sygehuset i en grå Mercedes med fangen som passager med retning mod Farø. Bilen blev fundet parkeret og forladt ved øen Farø, som ligger mellem Sjælland og Falster.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi anholdt onsdag formiddag en mand på Bogø, som mistænkes for at have været med til befrielsesaktionen.

Der er tale om en 26-årig mand, som er sigtet for at have medvirket til en fangeflugt.

Efterfølgende var politiet massivt til stede i området omkring Farø.

(ARKIV) Nykøbing Falster Sygehus. Ukendte gerningsmænd og en befriet fange er onsdag middag på fri fod efter fangeflugt i Nykøbing Falster. Det skriver Ritzau, onsdag den 26. september 2018.. (Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix) Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere (ARKIV) Nykøbing Falster Sygehus. Ukendte gerningsmænd og en befriet fange er onsdag middag på fri fod efter fangeflugt i Nykøbing Falster. Det skriver Ritzau, onsdag den 26. september 2018.. (Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix) Foto: Thomas Lekfeldt

På grund af den omfattende efterforskning var E47 og E55 Sydmotorvejen og Storstrømsbroen spærret i begge retninger et par timer onsdag formiddag og eftermiddag. Onsdag klokken 14 blev der igen åbnet for trafikken på strækningen.

Der er ingen oplysninger om, hvad den 32-årige flugtfange hedder, eller hvilken type kriminalitet han var indsat for.

Men han blev af politiet betegnet som farlig.

De i alt tre anholdte i sagen fremstilles i grundlovsforhør torsdag formiddag i retten i Nykøbing Falster med krav om varetægtsfængsling.