Den 13-årige Annabell, der sammen med en 18-årige Anders var efterlyst af Fyns Politi, er fredag eftermiddag blevet genforenet med sin mor.

Det skriver Fyns Politi.

Politiet mente, at de måske var rejst ud af landet. De to teenagere blev først set i Kastrup Lufthavn den 19. eller 20. februar. Senere kunne politiet fortælle, at de var rejst ind i Sverige. Muligvis videre til Norge.

Men det bliver slået fast i politiets pressemeddelelse, at de var taget til Sverige, hvor de har opholdt i omkring en uge.

De to blev internationalt efterlyst i sidste uge. Og Fyns politi undersøgte muligheden for, om den 18-årige kunne have begået en overtrædelse af straffeloven i forbindelse med de to unge menneskers forsvinden.

Men det var først, da Annabells mor fik kontakt til sin datter, at hun fik overtalt datteren til at vende hjem.

I går aftes fortalte Annabells mor til B.T:

»Politiet er fantastisk søde og hjælpsomme. Det samme er det personale på hendes bosted, som også er virkelig berørt af det her, og kommunen står klar med hjælpeinstanser.«