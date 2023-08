Efter skudepisoden bliver han samlet op af en bil med en medgerningsmænd og kørt hen til et hotel på Vesterbro, hvor han bliver sat af.

Her afklæder den 22-årige mand sig. Chaufføren kører videre med tøjet og mødes med en tredje medgerningsmænd, hvor tøjet bliver brændt.

Det er politiets udlægning af, hvad der sker i kølvandet på skyderiet i en frisørsalon på Nørrebro i juni. Her er offeret i færd med at klippe en kunde, da en gerningsmand bevæbnet med en pistol omkring klokken 17.55 dukker op.

Den maskerede mand retter en pistol mod offeret. Han vil skyde. Men en funktionsfejl gør, at det mislykkes. Han lader igen.

Denne gang bliver skuddet affyret og rammer offeret på bagsiden af højre lår.

Syv sekunder er gået siden hans ankomst til frisørsalonen på Nørrebrogade, og nu flygter gerningsmanden fra stedet på en elcykel, hvorefter han altså ifølge politiet bliver samlet op af en medgerningsmand, der kører ham til hotellet, hvor de tidligere på dagen er tjekket ind.

Beskrivelserne stammer fra den sigtelse, der fredag formiddag er blevet læst op i Københavns Byret.

Her bliver fem mænd – heriblandt den 22-årige – fremstillet i grundlovsforhør efter skudepisoden, der fandt sted 20. juni i år.

Alle er de mistænkt for på den ene eller den anden måde at have været involveret i det, som politiet betegner som et drabsforsøg. Alle nægter de sig skyldige.

Det er politiets mistanke, at der fortsat er en gerningsmand på fri fod, og derfor har retten besluttet at føre størstedelen af grundlovsforhøret for lukkede døre, hvilket betyder, at B.T.s udsendte er blevet sendt ud af retssalen.

Inden da blev sigtelsen dog læst op for de fem mænd på 20, 21, 22, 34 og 49 år, der forholdt sig roligt og sad på rad og række. Alle med undtagelse af én har danskklingende navne. Alle er de nu efter anmodning fra deres forsvarere beskyttet af navneforbud.

De fem mænd er også sigtet for ulovlig våbenbesiddelse, idet de i forening erhvervede og besad den pistol, der senere blev brugt i frisørsalonen.

Og så er to af dem sigtet for ulovlig besiddelse af 25 kilo hash og 500 gram kokain. Narko, der torsdag blev fundet i et kælderrum i Søborg i forbindelse med, at politiet efter længere tids efterforskning kunne skride til anholdelse af de fem mistænkte.

Her foretog man nemlig også ransagninger på en række adresser, og foruden stofferne fandt politiet også en del kontanter.

Hvorfor de fem mænd skal have ønsket offeret dræbt, kan politiet for nuværende ikke udtale sig om.

Ifølge B.T.s oplysninger er skudepisoden ikke relateret til en bandekonflikt, men tager i stedet sit udgangspunkt i et uafklaret opgør om hash og anden narko.

