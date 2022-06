Lyt til artiklen

En patruljes forsøg på at standse en motorcyklist udviklede sig torsdag aften.

Klokken 21.38 blev en politipatrulje opmærksom på en motorcykel, der ikke var registret, på den Nordjyske Motorvej ved Randers.

Betjentene forsøgte at standse motorcyklisten med horn og lygter, men det fik i stedet motorcyklisten til at rykke gashåndtaget i bund.

På et tidspunkt viste speedometret over 200 km/t., oplyser Østjyllands Politi.

Da det lykkedes patruljen at standse manden på motorcyklen, viste det sig, at han havde flere årsager til, at han ikke ønskede at tale med politiet.

Den 35-årige mand var nemlig påvirket af både alkohol og narkotika. Derudover var motorcyklen stjålet, og manden havde ikke noget kørekort.

Manden fik syv sigtelser med sig, inden han blev kørt på hospitalet for at få foretaget en blodprøve.