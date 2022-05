En biljagt har fredag aften fundet sted i Aarhus-området, hvor Gellerupparken ligger.

Her har en hundepatrulje spottet en mistænkelig personbil, som var stjålet.

Det fortæller vagtchef ved Østjyllands Politi, Réne Ludvig til B.T.

»Det endte med en eftersætning, hvor gerningsmændene kørte væk. Her endte vi af flere veje og mod færdselsretning. De to mistænksomme personer smider bilen og løber fra stedet, med politiet lige i hælene,« lyder det fra vagtchefen.

Men tilfældigt og heldigt, så formår de to personer at finde to aflåste cykler og ender med at cykle fra politiet, der løb efter dem.

»Vi er stadig derude. Den lokale patruljevogn har en kraftig formodning om, hvem de er.«

I skrivende stund er Østjyllands Politi i gang med at sporsikre bilen.

Der er foreløbig ingen anholdte i sagen.

B.T. følger sagen.