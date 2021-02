Mere end syv år i frihed fik en jysk flugtfange, inden han blev fanget igen.

Nu er han atter tilbage i Hotel Gitterly efter en længere afstikker under sydens sol.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Tilbage i 2013 flygtede en 24-årig mand fra fængslet i Nørre Snede.

I 2013 var 24-årig mand i gang med at afsone dom, men stak af under udgang og har siden været efterlyst. Vi kom på sporet af ham i Spanien. I samarbejde med spansk politi blev manden anholdt. Nu har vi hentet ham, så han kan afsone de to år, han skylder.https://t.co/5od2ZyWVak — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) February 12, 2021

Her afsonede han en dom på to år og otte måneders fængsel – blandt andet for besiddelse af kokain, men efter cirka otte måneder havde han fået nok og stak af.

Han vendte simpelthen ikke tilbage efter en udgang, men stak i stedet af til Spanien.

Trods en ihærdig eftersøgning lykkedes det ikke politiet at fange ham.

Og her kunne historien måske være sluttet, hvis det ikke lige er fordi, at den slags sager ikke dør.

»Eftersøgningsbunkerne samler bestemt ikke støv. I det her tilfælde dukkede der nye oplysninger op, som indikerede, at den efterlyste befandt sig i Barcelona. Vi fik udstedt en europæisk arrestordre og orienteret de spanske myndigheder,« fortæller politikommissær Frederik Sundtoft fra lokalpolitiet i Herning.

For et par måneder siden var der så pludselig nyt i sagen.

Politiet i Midt- og Vestjylland fandt ud af, at den nu 31-årige mand opholdt sig i Barcelona i Spanien, hvor han var blevet anholdt.

Forleden var betjentene i Barcelona efter ham, og de fik den efterlyste udleveret i lufthavnen og tog ham med hjem til Danmark.

»Det er super godt arbejde af spansk politi. De reagerer hurtigt, prøver de oplysninger af, som vi giver dem, og de giver det også mere end ét forsøg. Det lykkedes spansk politi at anholde manden, og samarbejdet med vores spanske kolleger har i det hele taget fungeret helt, som det skulle,« siger Frederik Sundtoft.



Efter godt syv år på fri fod er flugtfangen tilbage i Statsfængslet Midtjylland. Her skal han afsone de omkring to år, der resterer af hans dom.