Hvis alt går efter planen, skal ekspræsident Donald Trump melde sig selv til politiet torsdag aften.

Helt præcist klokken 18.45 lokal tid ved fængslet i Fulton County i Georgia. Det svarer klokken 00.45 i dansk tid.

Og med Trumps ankomst kommer der til at blive taget usædvanlige tiltag i brug.

For luftrummet i området over fængslet bliver lukket i perioden, hvor republikaneren ankommer.

Det skriver norske Dagbladet ifølge Newsweek.

Selvom Donald Trump står over for 13 anklager vedrørende et forsøg på at underminere præsidentvalget i 2020, har han tidligere udtalt, at han 'stolt' vil melde sig til politiet.

Og melde sig det kommer han altså til senere torsdag aften.

Det forventes at tage to timer og et kvarter, før 'overgivelsen' er overstået.