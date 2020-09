Tirsdag måtte et Herculesfly sikkerhedslande i Aalborg Lufthavn.

Flyet var kun lige nået op i luften, da der opstod røg i både lastrum og cockpit.

Det skriver TV 2 Nord.

Flyet var først på vej mod Roskilde og herefter Grønland med 12 passagerer ombord.

Piloterne foretog et nødopkald til tårnet, der med det samme holdt al anden flytrafik tilbage.

Det gjorde, at et enkelt SAS-fly måtte flyve rundt i cirkler indtil landingsbanen var fri fra det rygende fly.

Både passagerer og piloter bliver tilset af en læge for at være på den sikre side efter sikkerhedslandingen.

Nu går en grundig undersøgelse i gang for at få klarlagt en årsag til, at der opstod røg i lastrummet og cockpittet.