Svindelmistænkte Britta Nielsen kommer muligvis til Danmark allerede på fredag.

Flybilletter fra O.R. Tambo International Airport i Johannesburg kl. 20 torsdag aften er allerede bestilt, siger kvindens forsvarsadvokat i Sydafrika, Gerhard Langman, til nyhedsbureauet Ritzau.

»Hun flyver fra Johannesburg på torsdag fra O.R. Tambo International Airport kl. 20.00, så hun burde ankomme til Danmark i løbet af fredagen,« siger forsvarsadvokaten.

Han hævder, at det er en medarbejder ved navn Lars Plum ved Statsadvokaten for Særlig International og Økonomisk Kriminalitet, som har bestilt billetterne.

Det afviser anklagemyndigheden dog over for B.T. Der er slet ikke en medarbejder, der hedder Lars Plum, ansat, og der er heller ikke bestilt en billet til et andet tidspunkt.

I stedet lyder det fra anklagemyndigheden, at man afventer de sydafrikanske retsinstansers behandling af sagen.

Britta Nielsen er mandag blevet varetægtsfængslet ved et retsmøde i Johannesburg.

De danske myndigheder har bedt om at få hende udleveret med henblik på retsforfølgelse i Danmark. En proces, der normalt kan være ganske langvarig.

Tidligere på dagen vurderede lektor og ph.d. Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen fra Juridisk Institut ved Syddansk Universitet, at der kunne gå meget længere tid.

»Det vil gå pænt stærkt, hvis vi har Britta Nielsen hjemme inden for et halvt år,« sagde han med henvisning til, at tidligere udleveringssager har taget helt op til et år og ni måneder.

Såfremt Britta Nielsen samarbejder, kan det dog gå hurtigere, lød det fra juralektoren.

»Man kan godt forestille sig, at man i Sydafrika vil være lidt mindre tilbundsgående i sin prøvelse, men det bliver stadig tidskrævende. Der er de samme papirer, der skal ordnes uanset,« lød det fra Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen.

I retten gjorde Britta Nielsen ifølge flere medier det klart, at hun gerne vil samarbejde om at komme hjem til Danmark. Samme meldinger har lydt fra hendes advokat, som B.T. talte med tidligere mandag.

»De seneste dage har vi haft drøftelser om, at hun gerne vil til Danmark, og at hun gerne stiller op til efterforskningen,« sagde Nami Nabipour.

Og ifølge arrestrordren, som TV2 er i besiddelse af, er der intet til hinder for en hurtig udlevering til Danmark.

Britta Nielsen har været under officiel mistanke i sagen siden 25. september. Det er en intern undersøgelse fra Socialministeriet, der viser, at hun har svindlet for 111 millioner kroner. Beløbet ventes dog at stige.