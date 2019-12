Et fly er styrtet ned i den amerikanske stat Louisiana. Flyet har ramt en personbil.

Ifølge en lokal radiostation, HOT 107.9, er fem personer omkommet. Radiostationen fortæller også, at der var seks personer ombord på flyet.

En person, der stod i nærheden af ulykkesstedet, er også blevet ramt af styret.

Politiet i Lafayette, som er byen ,hvor ulykken fandt sted, har afspærret et større område nær en dagligvarerbutik i byen.

Multiple confirmed fatalities have been reported after a plane crash is said to have happened in a wooded area behind the Pinhook Walmart near Verot and Feu Follet. #Developing https://t.co/yO7jJJYkwJ via @kpel965 pic.twitter.com/N3KCXTuQXZ — Hot 1079 (@1079isHot) December 28, 2019

Der er tale om et mindre fly med to motorer.

Til Fox News fortæller politiet, at ulykken fandt sted klokken 9.22 lokal tid.

»Vi ved, at det styrtede ned i en parkeringsplads,« siger betjent Scott Morgan.

Man er lige nu ved at undersøge, hvad der var skyld i flystyrtet.