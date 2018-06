Et rutefly fra det lettiske lavprisselskab Air Baltic måtte onsdag eftermiddag sikkerhedslande i Københavns Lufthavn.

Flyet, der var på vej fra Riga til Amsterdam, landede på en afsides standplads, hvor det blev gennemgået af lufthavnens brand- og redningstjeneste. Der er tale om et fly af typen Boeing 737-300, der kan have omkring 150 passagerer ombord - men det er uvist præcist hvor mange, der var ombord på flyet.

»Det var en smule lugt af røg i kabinen, der fik kaptajnen til at sikkerhedslande, men efter at have blevet gennemgået flyet står det klart, at der ikke er noget galt. Vi forventer derfor, at det kan afgå inden for et par timer,« siger pressemedarbejder i Københavns Lufthavne, Sara Emborg, til B.T.

Undervejs blev alarmeringen opgraderet fra en såkaldt standby 1 til en standby 2-landing. Det betød, at der foruden lufthavnens eget brandvæsen også blev sendt mandskab fra Tårnby Brandvæsen samt fire ambulancer til stedet. Det oplyste central vagtleder ved Københavns Politi, Michael Andersen, tidligere til Ekstra Bladet.

Flyet lettede fra Riga klokken 16.30, så passagerne bliver noget forsinkede ved ankomsten til Amsterdam.