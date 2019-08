En kvinde og en mand sejlede onsdag ud fra Langeland. Det fik myndighederne til at lede efter dem.

Myndighederne nåede torsdag at være i gang med en stor eftersøgningsaktion.

Det skyldtes, at et tysk/hollandsk ægtepar onsdag formiddag sejlede ud fra havnen i Spodsbjerg på Langeland uden at vende tilbage.

Torsdag omkring klokken 16 blev jollen dog fundet ved havnen i Tårs på Lolland, og ægteparret er blevet set på land, oplyser Forsvarets Operationscenter.

Ægteparret var kommet kørende i bil til lystbådehavnen i Spodsbjerg onsdag formiddag og sejlede ud kort tid efter.

Eftersøgningsområdet dækkede et kæmpe areal, da man frygtede, at vinden og strømmen havde drevet båden langt væk.

- Vi er til stede med Hjemmeværnets fly, som har et godt kamera, og vi er afsted med vores redningshelikopter. Vi har også en del af vores egne skibe i farvandet, som holder øje, fortalte vagthavende ved Forsvarets Operationscenter Jesper Berthelsen tidligere torsdag.

