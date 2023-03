Lyt til artiklen

Et mindre skolefly måtte sikkerhedslande i Roskilde Lufthavn efter røgudvikling i cockpittet.

Flyet måtte sikkerhedslande fredag eftermiddag, skriver TV 2 Kosmopol.

»Klokken 12.59 fløj et mindre fly indover Storebælt, hvor det blev meddelt, at der var røg i cockpittet, og det lykkedes efterfølgende at lande flyet sikkert, og piloten er nu kørt på skadestuen til nærmere undersøgelse,« oplyser vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi til TV 2 Kosmopol.

B.T. har modtaget billeder fra lufthavnen, hvor man kan se flere politibiler og ambulancer blev tilkaldt.

Pilotens tilstand er ukendt.

Mediet oplyser, at havarikommissionen er blevet tilkaldt for at komme hændelsesforløbet nærmere.

B.T. arbejder på en kommentar fra Midt- og Vestsjællands Politi.

B.T. følger sagen.