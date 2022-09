Lyt til artiklen

En pilot måtte lave en crashlanding i Bramming.

Af uvisse årsager måtte piloten nødlande og endte med at flyve ind i et bevokset område.

Det bekræfter Syd- og Sønderjyllands Politi til B.T.

»Klokken 17.54 får vi anmeldelsen om den her crashlanding. Vi er hurtigt derude og det vi ved, er at mindre fly med plads til en eller to passagerer har foretaget en crashlanding. Der var kun en person i flyet,« forklarer vagtchef Richard Borring og fortsætter:

»Vi er derude nu for at sikre personens tilstand og sørge for, at det ikke ender med at blive en miljøkatastrofe.«

Seneste melding fra politiet forlyder, at piloten ikke er kommet noget til.

Politiet kender ikke årsagen til crashlandingen.

