Den mand, der onsdag lykkedes med at flygte fra Vestre Fængsel, er sigtet i en sag om indsmugling af 325 kilo kokain.

Det erfarer B.T. fra flere kilder med kendskab til sagen.

Ifølge B.T.s oplysninger er der tale om en 33-årig mand, der i begyndelsen af marts blev fremstillet i grundlovsforhør sammen med 11 andre mænd.

Mændene er sigtet for at forsøg på indsmugling af de mange hundrede kilo kokain i Danmark. De nægtede sig alle skyldige under grundlovsforhøret.

Det er dybt problematisk Nick Hækkerup, Justitsminister.

Sagen begyndte at rulle tilbage i februar måned, da tyske toldere fandt 325 kilo kokain i en container fra Brasilien. Containeren var ifølge politiet blevet sejlet først til Holland og derfra videre til Bremerhaven i Tyskland.

Her beslaglagde tolderne de mange kilo kokain, inden skibet sejlede videre til Københavns Frihavn. Umiddelbart efter blev containeren leveret til et firma i Hedehusene på Sjælland.

Ifølge politiet observerede de sigtede flere gange containeren og firmaet, hvor containeren var, med hensigt på at bryde ind i containeren.

Betjente lå dog også på lur, og de slog til, da flere mænd forsøgte at skaffe sig adgang til den tomme container. Var den ikke blevet tømt forinden, havde der været tale om et af de største fund på dansk jord.

»Efter en kortvarig og meget intens efterforskning i godt samarbejde med vores tyske kolleger er det meget tilfredsstillende, at vi både får beslaglagt en meget stor mængde hård narkotika og efterfølgende kan foretage de mange anholdelser,« lød det i forbindelse med anholdelsen fra politiinspektør Mads Helios, leder af efterforskningsfællesskabet Særlig Efterforskning Øst.

Politiet understregede i forbindelse med grundlovsforhøret 1. marts, at firmaet i Hedehusene på intet tidspunkt var bekendt med kokainen.

Ifølge politiet har flere af de sigtede relation til det organiserede kriminelle miljø.

»Uheldige sammenfald«

Ifølge formanden for Fængselsforbundet, Bo Yde Sørensen, var der ikke noget personale, der kom til skade under flugten.

»Der har været en række uheldige sammenfald, som har muliggjort, at han er kommet ud gennem porten,« siger Bo Yde Sørensen.

Han kan ikke komme nærmere ind på, hvad de uheldige sammenfald er, og hos Kriminalforsorgen er man lige nu i færd med at undersøge, hvordan det kunne lade sig gøre.

»Kriminalforsorgen kan bekræfte, at en indsat er undveget fra Vestre Fængsel 30. juni. Politiet søger p.t. efter vedkommende. Kriminalforsorgen undersøger som altid sagen nærmere for at få afdækket omstændighederne ved undvigelsen,« skriver de i en mail og tilføjer:

»Vi ser naturligvis også på, om de relevante sikkerhedsprocedurer har været fulgt, og om procedurerne er gode nok. Kriminalforsorgen kan ikke på nuværende tidspunkt oplyse nærmere om de konkrete omstændigheder for undvigelsen, idet disse først skal undersøges nærmere.«

Justitsminister Nick Hækkerup (S) har som følge af flugten bedt Kriminalforsorgen om en forklaring på, hvordan det kunne ske.

I en mail til B.T. skriver han:

»Kriminalforsorgen har orienteret om en indsat, der er flygtet fra Vestre Fængsel d. 30 juni. Det er dybt problematisk, at sådanne undvigelser kan finde sted. Jeg har derfor bedt kriminalforsorgen om en forklaring på, hvordan det har kunnet ske, og hvad Kriminalforsorgen vil gøre for at forhindre, at det gentager sig.«