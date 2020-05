En 24-årig bandeleder anede ikke, at der var planer om at befri ham i november, siger han i retten.

En 24-årig varetægtsfængslet mand havde det så psykisk skidt i de sidste måneder af 2019, at han ville tage chancen for at flygte, hvis den bød sig.

- Jeg havde det virkelig skidt. Hvis jeg fik muligheden, ville jeg gøre det, siger han torsdag ved Retten i Næstved.

Her sidder han og seks andre mænd på anklagebænken for at have planlagt en spektakulær flugtaktion, der fik den 24-årige på fri fod i nogle måneder.

Den 24-årige - der ifølge politi og anklagemyndighed har været leder af banden NNV - forklarer, at han en eftermiddag i november fik besøg på den retspsykiatriske afdeling i Slagelse, hvor han sad fængslet.

- Jeg kendte ham ikke, så jeg blev overrasket, men spillede ligesom bare med, siger han.

Gæsten har en kage med i en bradepande, og de to får lov at gå alene ind i et besøgslokale på afdelingen.

- Han (gæsten, red.) tog posen af kagen og kiggede ned på den, som om der skulle være noget i kagen, siger den 24-årige, som derfor begyndte at stikke i kagen med bestik.

To våben kom til syne.

- Hvad tænkte du, da du så dem?, vil anklager Skipper Pelle Falsled vide.

- Jeg så en chance, siger han.

Han tjekkede efter eget udsagn ammunitionen og kunne konstatere, at det var løst krudt. Så forlod han lokalet med en plan om at bryde ud.

Flere ansatte har fortalt, at de blev truet på livet med pistoler, men det mener den 24-årige ikke, er sandt.

- Jeg sagde: "Der sker jer ikke noget. Jeg skal ud".

- Jeg har ikke truet dem, men de har nok følt sig truet af at se pistolen, siger han.

Gæsten, der selv greb det andet indbagte våben, har i retten forklaret, at de kvindelige ansatte "skreg lidt" undervejs.

Ingen kom fysisk til skade under flugtaktionen, der fandt sted 19. november sidste år.

Ifølge anklagemyndigheden var syv mænd sammen om at planlægge befrielsen. De nægter sig alle skyldige, og der ventes dom i sagen 20. maj.

Den 24-årige sad varetægtsfængslet sidste år, fordi han var anklaget for grov vold i en frisørbutik. Onsdag blev han idømt et års fængsel i den sag.

/ritzau/