Den hovedmistænkte i svindelsagen i Socialstyrelsen om 111 millioner kroner, 64-årige Anna Britta Troelsgaard Nielsen er blevet anholdt, oplyser Anklagemyndigheden mandag morgen.

»Flugten er forbi. Den hovedmistænkte er anholdt. Det er resultatet af et målrettet internationalt samarbejde mellem SØIK og en række internationale myndigheder. Der er nu håb for, at vi kan få en endelig opklaring - og få svar på, hvor resten af de forsvundne millioner er.«

Det siger politiinspektør fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), Thomas Anderskov Riis i en pressemeddelelse.

Anholdelsen fandt sted omkring kl. 5.30 i en lejlighed i den sydlige del af Johannesburg. Den fandt sted på baggrund af oplysninger fra SØIK.

Der vil nu blive sendt en officiel udleveringsanmodning til Sydafrika med henblik på at retsforfølge Britta Nielsen i Danmark.

Da Danmark har en udleveringsaftale med Sydafrika, burde det kunne lade sig gøre.

»Nu beder vi de sydafrikanske myndigheder tage stilling til, om der kan ske udlevering til Danmark. Vi vurderer, at mulighederne er gode, men beslutningen træffes alene i Sydafrika,« siger politiinspektør Thomas Anderskov Riis.

Britta Nielsens advokat, Nima Nabipour, ønsker over for B.T. ikke at fortælle, hvornår han sidst har været i kontakt med sin klient. Men der har været kontakt, bekræfter han.

»De seneste dage har vi haft drøftelser om at hun gerne vil til Danmark og at hun gerne stiller op til efterforskningen,« siger han.

På Twitter roser justitsminister Søren Pape Poulsen (K) indsatsen, som han kalder »godt arbejde.«

Foruden Britta Nielsen er yderligere tre personer mistænkt for at være indblandet i sagen. Heraf er en mand anholdt.

Sagens kom til offentlighedens kendskab 25. september, da Britta Nielsen blev mistænkt for groft underslæb ved gennem sit arbejde i tilskudsadministrationen under Socialministeriet over 16 år at have overført i alt 111 millioner kroner til sig selv.

Britta Nielsen har været fængslet in absentia.

Britta Nielsens advokat, Nima Nabipour, har været i kontakt med Britta Nielsen under hele forløbet, men har ikke villet kommentere, hvordan hun forholder sig til sagen.

Advokaten oplyste dog ifølge en dombogsudskrift fra Sø-og Handelsretten fra den 4. oktober, som TV 2 Fyn fik aktindsigt i, at Britta Nielsen vil betale pengene tilbage.

Sø- og Handelsrettens tog 4. oktober Britta Nielsen under konkursbehandling, da hun er blevet erklæret personlig konkurs. Derefter beslaglagde en kurator en ejendom i Danmark, en ødegård i Sverige og "et lille" indestående i et dansk pengeinstitut.