Hvordan kan man få sig selv til at køre videre, når man med høj fart lige er kørt ind i en barnevogn?

Det spørgsmål stille 28-årige Louise Lehmann Nielsen sig selv, efter en sølvgrå stationcar tirsdag eftermiddag smadrede ind i den barnevogn, hvor hendes bare fem uger gamle søn lå i.

»Jeg har ikke lukket et øje i nat,« indleder Louise Lehmann Nielsen, inden hun tilføjer:

»For så kom tankerne jo til mig. Hvad kunne der ikke være sket? Jeg ved godt, at jeg skal prise mig lykkelig over, at der ikke skete noget, men det var virkelig væmmeligt,« siger hun videre.

Louises søn på hospitalet efter hændelsen. Foto: Privatfoto Vis mere Louises søn på hospitalet efter hændelsen. Foto: Privatfoto

Den uhyggelige hændelse fandt sted tirsdag omkring klokken 14.20. Der var netop blevet grønt for Louise Lehmann Nielsen, da hun begav sig ud i et lyskryds på Nibevej ved Skalborg i Nordjylland.

»Jeg ser godt, at der kommer en bil imod mig, og jeg tænker, at den kommer da godt nok kørende med høj fart,« siger hun.

Og det er faktisk det sidste, Louise Lehmann Nielsen når at tænke, inden kollisionen sker.

Med høj fart brager den sølvgrå stationcar ind i Louise Lehmann Nielsens barnevogn med hendes fem uger gamle søn i.

Barnevognen, der blev påkørt. Vis mere Barnevognen, der blev påkørt.

»Bilen rammer med højre front ind i siden på barnevognen. Det er kun fordi, at jeg holder så godt fast i barnevognen, at der ikke sker noget. Det var nok noget moderinstinkt, som tog over,« forklarer hun.

»Min søn skriger selvfølgelig hysterisk, og han var røget helt ned i fodenden af barnevognen fuldstændig krøllet sammen.«

Heldigvis ser det ud til, at den lille ny verdensborger slap med skrækken. Louise og sønnen har været indlagt til observation natten over og er nu kommet hjem igen. Foruden et vrid i ryggen som følge af sit forsøg på at holde godt fast i barnevognen, så har de det begge godt.

Nu håber den 28-årige mor bare, at politiet finder frem til de to mænd, der ifølge hende sad i bilen.

Louise Lehmann Nielsen Foto: Privatfoto Vis mere Louise Lehmann Nielsen Foto: Privatfoto

Derfor har hun også lavet et Facebook-opslag i håb om, at nogen enten har set noget eller måske ved, hvem de to mænd var. Et Facebook-opslag, der i skrivende stund er delt mere end ni tusinde gange.

»Jeg er i chok over hændelsen og sidder med en frustration og vrede over hvordan man som menneske kan finde på at køre væk fra stedet, når man har ramt en barnevogn,« skriver hun blandt andet i opslaget, inden hun tilføjer:

»Jeg håber, de har dårlig smag i munden og skulle I sidde derude og se dette opslag vil et undskyld være på sin plads!!!«

Nordjyllands Politi oplyser til B.T., at man efterforsker sagen, men har du oplysninger den sølvgrå stationcar eller var du til stede på Nibevej i Skalborg, der ulykken skete, da kan du kontakte politiet på 114.

Du kan læse hele Louise Lehmann Nielsens opslag herunder: