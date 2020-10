En rød bil holder ind til siden, og en mand træder ud. I hånden har han en buket blomster, som han lægger sirligt ned foran en gul murstensfacade.

Han sætter sig ned på hug og bryder sammen i gråd, mens regnen siler ned over ham.

»Jeg har selv et barn på den alder,« fremstammer han, inden han forsøger at tørrer tårerne væk.

Foran ham er hans egen buket nu blevet en del af det blomsterhav, som er et foreløbigt mindested for den femårige pige, der onsdag eftermiddag omkring klokken 16 blev kørt ihjel af en flugtbilist i en sort VW Passat på Peter Bangs Vej i Valby, mens hun gik på fortovet med sin mor. Ifølge politiet er flugtbilisten den 21-årige Helmi Mossa Hameed.

Flere satte bamser på stedet. Foto: Jacob Waage / Byrd Vis mere Flere satte bamser på stedet. Foto: Jacob Waage / Byrd

»Det kan jeg ikke, det her. Jeg bliver nødt til at gå igen. God dag,« siger manden, inden han igen sætter sig ind i sin bil og kører væk.

Knap har manden startet bilen og er kørt væk, inden den næste kommer for at vise sin medfølelse. 43-årige Camilla Rohde bor ganske få hundrede meter fra ulykkesstedet og har boet i området i årtier.

Ved du noget om sagen? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til 1929@bt.dk.

Hun havde netop fået besøg af sin veninde og hendes barn onsdag eftermiddag, da hun kunne høre udrykningen. Få øjeblikke forinden havde veninden og barnet gået akkurat det sted, hvor den femårige pige og hendes mor blev kørt ned.

Camilla Rohde er rystet over, at en femårig pige skulle dø som følge af et trafikuheld på Peter Bangs Vej, hvor bilisten efterfølgende stak af. Foto: Jacob Waage / Byrd Vis mere Camilla Rohde er rystet over, at en femårig pige skulle dø som følge af et trafikuheld på Peter Bangs Vej, hvor bilisten efterfølgende stak af. Foto: Jacob Waage / Byrd

»Jeg har boet her i området i så mange år, og jeg går på den her vej så ofte. Det er jo ubegribeligt at tænke på det, der er sket. Jeg kan slet ikke forstå det,« siger Camilla Rohde, mens tårerne triller ned ad kinderne på hende.

»Det ramte mig allerede, da jeg var på vej herhen. Jeg overvejede at gå ovre på den anden side af vejen, fordi jeg synes, det er så uhyggeligt. Det er dybt tragisk, og jeg kan ikke lade være med at tænke på den mor, der nu har mistet sin lille pige,« fortsætter Camilla Rohde.

Hun kender hverken pigen eller moren, men som de fleste andre, der torsdag formiddag lægger blomster og stiller bamser ved stedet, så vil hun vise sin medfølelse og sende et signal om, at det, der er sket, ikke er i orden.

»Han skal fanges«

Men det er ikke kun en følelse af sorg, der trænger sig på hos mange af de fremmødte. Vrede er formentlig det, der bedst beskriver den stemning, der kommer til udtryk, når man spørger ind til flugtbilisten.

En flugtbilist, der ifølge politiet er identisk med den 21-årige Helmi Mossa Hameed, og som ifølge B.T.s oplysninger tidligere har været sigtet i en sag om et voldeligt røveri mod en taxachauffør, hvor han angiveligt slog taxachaufføren i maven flere gange med et knojern.

»Han skal fanges hurtigst muligt. Det kan kun gå for langsomt,« siger 61-årige Dorthe Bang.

Hun kendte heller ikke moren eller den femårige pige, men da hun læste, at den lille pige var død onsdag eftermiddag, gik der et gys igennem hende. Hende datter og barnebarn bor nemlig i området.

»Jeg ringede til dem med det samme, og de var heldigvis uskadt, men det er jo helt forfærdeligt alligevel. Både selve ulykken, men også for moren, som nu skal leve uden sit barn. Det er rystende, at det kan ske, og at det er sket. Man kan slet ikke sætte sig ind i, hvad den familie går igennem,« siger hun videre.

Dorthe Bang håber, at man hurtigt fanger gerningsmanden. Foto: Jacob Waage / Byrd Vis mere Dorthe Bang håber, at man hurtigt fanger gerningsmanden. Foto: Jacob Waage / Byrd

En nabo, der ikke ønsker sit navn frem, fortæller, at hun hørte braget fra sammenstødet. Et højt bang, der blev afløst af et skrig. Da hun få sekunder efter kiggede ud ad vinduet, stod bildøren åben, og føreren af bilen var væk.

Ifølge politiet er han løbet fra stedet i ukendt retning. Forinden skulle han have holdt på Sæbyholmsvej, der støder op til Peter Bangs Vej, da han pludselig accelererede bilen, krydsede vejen og ramte den femårige pige og hendes mor på det modsatte fortov.

Helmi Mossa Hameed menes at have ført bilen, og han er torsdag eftermiddag endnu ikke anholdt. Politiet oplyser, at man ikke skal tage kontakt til ham, hvis man ser ham.