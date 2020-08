Hvid Mercedes blev brændt af efter drab. Bilen blev stjålet for måneder tilbage langt fra geringsstedet.

To mænd flygtede i en hvid Mercedes SUV, efter at en 27-årig mand fredag aften blev skudt og dræbt på Gyngemose Parkvej i Mørkhøj ved København. Nu viser det sig, at bilen var stjålet og udstyret med svenske nummerplader.

Det er en uregistreret dansk bil, som blev stjålet fra en bilforhandler i det midtjyske tilbage i foråret. Da den bliver fundet, er der svenske nummerplader på bilen, siger Ole Nielsen til TV2 Lorry.

Nogle timer efter, at den 27-årige mand, blev dræbt, blev en hvid Mercedes SUV fundet i brand i Hvidegårdsparken i Lyngby. Det har nu vist sig at være den samme bil, som er set køre fra gerningsstedet.

Det var lidt efter klokken 19 fredag aften, at Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om skud på Gyngemose Parkvej. På stedet var en 27-årig mand blevet skudt og dræbt, mens han sad i en sort Audi.

Billeder af den udbrændte bil viste allerede lørdag, at den var udstyret med svenske nummerplader. Og ud fra registreringsnummeret har det svenske medie Aftonbladet fundet ud af, at nummerpladerne stammer fra en bil hjemmehørende i Malmø.

- Jeg vil sige, at nummerpladetyveri indgår som et element i vores efterforskning. Men når det er sagt, så har bilen ellers ingen tilknytning til Sverige, siger politikommissær Ole Nielsen til TV2 Lorry.

Politiet har endnu ikke anholdt nogen i sagen.

I en pressemeddelelse lørdag oplyste politiet, at efterforskningen pegede i retning af, at der var tale om en "målrettet handling" altså en likvidering.

/ritzau/