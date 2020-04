Fluepapir, kalder formand for Politiforbundet, Bryggen på Twitter. Og Københavns Politi har da også mærket, at folk søger ud af deres coronaskjul.

»Det er klart, at i takt med at temperaturen stiger, vil folk i højere søge de grønne rum og store pladser,« siger Jesper Bangsgaard, vicepolitiinspektør, Københavns Politi.

Og det har givet politiet ekstra arbejde i fht. at vejlede de mange københavnere i, hvordan de bedst undgår at smitte andre.

Langt hen ad vejen kan de dog netop nøjes med netop det, at vejlede.

Jeg er dybt rystet og enormt skuffet. Netop været forbi Kalvebod Brygge og kigget over på Islands Brygge. Hvad sker der dog med jer, københavnere? Begge steder -RENT FLUEPAPIR. Og ja, naturligvis har jeg givet beskeden videre. #corona @KobenhavnPoliti @AnneToennes @ThorkildFogde — Claus Oxfeldt (@ClausOxfeldt) April 23, 2020

»Typisk når vi kommer vi ud et sted, hvor vores vurdering er, at her sidder folk lidt for tæt sammen, gør vi først opmærksom på, at vi synes, de sidder lidt for tæt og spørger, om det er muligt, at de kan skabe lidt plads,« siger Jesper Bangsgaard, som fortæller, at det som regel foregår i en fin dialog med københavnerne.

»Vi har stort set ikke oplevet nogle misytringer. Folk lytter,« siger han.

I den forbindelse er der en forskel på anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen og de regler, der ligefrem er nedskrevet som lov.

»Anbefalingerne om f.eks. at holde god afstand er noget vi går ud og vejleder om. I forhold til de mere lovmæssige ting som f.eks. forsamlingsforbudet er snoren kortere - især hvis vi oplever gentagne overtrædelser,« siger han og tilføjer:

Mange unge nyder solen og bader ved Nordhavnen i København under Corona-nedlukningen, tirsdag d. 21. april 2020. Foto: Bax Lindhardt

»Først går vi i dialog, så giver vi advarsler, og hvis det ikke virker, falder bøderne.«

De seneste dage har det dog ikke været nødvendigt at finde bødeblokken frem, fordi folk lytter, når politiet f.eks. beder en stor gruppe på græsplænen om at rykke længere fra hianden.

Så selvom mange københavnere er ude at nyde det gode vejr, er der altså ikke blevet rejst sigtelser for overtrædelse af forsamlingsforbudet de seneste dage.

Til gengæld har politiet den seneste uge haft udfordringer med take away-steder, som har har haft borde og bænke udenfor.

Cafeer og lignende må ikke have borde og stole udenfor, som kunderne kan bruge. Det betragtes som udendørsservering.

»Det må de ikke. Det betragtes som udeservering, og det er forbudt,« siger han.

I først omgang har de bedt de pågældende steder fjerne bord og stole. Og hvis det ikke hjælper, vil de begynde at uddele bøder.

»Igen virker det dog som om, at spisestederne har hørt efter, og har fjernet borde og stole, når vi har bedt om det,« siger han og slår fast:

»Men det er noget, vi fortsat har fokus på.«