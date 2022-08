Lyt til artiklen

En 36-årig mand blev torsdag aften fløjet til Skejby efter voldsomt styrt.

Han kørte galt på sin motorcykel mellem Herning og Sunds.

Politiet oplyser, at manden mistede kontrollen over motorcyklen, da han skulle rundt i et sving.

Han fik store kvæstelser på både arme og ben.

»Han er uden for livsfare. Det er den seneste melding,« siger sekretariatsleder Bent Smedegaard fra lokalpolitiet i Herning.

