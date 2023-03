Lyt til artiklen

En 74-årig mand er blevet fløjet med helikopter til Odense Universitets Hospital efter at være faldet i havnen.

Ulykken skete tirsdag eftermiddag i Rødby Havn.

Vi fik en anmeldelse klokken 13:48 om, at en ældre mand på en elscooter var kørt i havnen,« fortæller Jakob Jensen, der vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

»Nogle tililende fik ham holdt oven vande, og en af dem var endda snarrådig nok til at hoppe i vandet og få et reb om manden,« fortæller vagtchefen.

Den 74-årige modtog hjerte- og lungeredning på kajen.

»Han blev fløjet med en helikopter til Odense, og jeg kender ikke hans tilstand for nuværende,« siger vagtchefen.

Det står uklart, hvorfor manden kørte i havnen.

»Det kan have været et ildebefindende. Men kollegerne der har været nede ved havnen, fortæller at det blæser rigtigt meget dernede i dag, så det kan også have spillet ind,« fortæller Jakob Jensen.