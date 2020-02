Tirsdag eftermiddag lavede toldmyndighederne et rutinetjek af en Flixbus ved Nørre Alslev på den nordlige del af Falster.

I den forbindelse har man fundet en taske med mistænkeligt indhold.

Det bekræfter Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til B.T.

»Der blev fundet noget, som vi er nødt til at undersøge nærmere, så vi kan ikke sige mere om, hvad det drejer sig om,« siger vagtchef Mikkel Kjærgaard.

Bussen blev stoppet omkring klokken 16.00, og bussen har først forladt undersøgelsen omkring klokken 20.00.

B.T. har talt med Tobias Jørgensen, der er passager på bussen. Han fortæller, at et normalt rutinetjek udviklede sig.

»En at betjentene kommer ind med en bagage og spørger, hvem der ejer den. Men ingen vil kendes ved den.«

Det udvikler sig derfor til en større undersøgelse. Tobias Jørgensen har ikke set, hvad bagagen indeholder, men toldpersonalet var nødt til at skifte handsker, så det kunne godt være euforiserende stoffer.

»Alle passagerer var derefter til afhøring for at finde frem til, hvem der kunne eje bagagen,« forklarer Tobias Jørgensen.

Men der var ikke nogen konklusion. I stedet kan der være tale om, at en person har smidt kufferten på i Berlin for at få den transporteret uden selv at være med.

Bussen har rute mod Malmö, men næste stop er København.

Den har taget færgen fra Rostock til Gedser på Falster.