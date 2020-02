Flere unge blev i løbet af få timer mandag udsat for overfald rundt omkring i Nordsjælland.

En af dem - en pige på 17 år - blev slået i ansigtet og trampet på af fire drenge.

Det oplyser Nordsjællands Politi i sin døgnrapport.

Det første overfald skete mellem klokken 14:30 og 14:45 mandag eftermiddag i Hillerød. Der blev en 16-årig ung mand overfaldet, da han kom gående ad stisystemet mellem Søndre Jernbanevej og Vibekevej i retning mod Hillerød Station.

Signalement af gerningsmænd Overfaldet i Hillerød De to gerningsmænd beskrives som: - A: Mand, udenlandsk af udseende, ca. 17-18 år, ca. 180-185 cm høj og almindelig af bygning med skægstubbe. Han var iført sort jakke, sort hættetrøje, der dækkede for ansigtet, sorte bukser og sorte sko. - B: Mand, udenlandsk af udseende, ca. 17-18 år, ca. 180-185 cm høj og almindelig af bygning. Han var iført sort hættetrøje, der dækkede for ansigtet, sorte bukser, og sorte sko. Overfaldet i Hensingør - Der er på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger om gerningsmændene, end at de har udenlandsk udseende. Overfaldet i Hellerup Gerningsmændene beskrives som: - A: Mand, 17-20 år, 185-190 cm, almindelig af bygning, brun i huden, dansktalende med accent. Iført sort tøj, halsedisse og hætte. - B: Mand, 17-20 år, 170-175 cm, almindelig af bygning, hvid i huden. Iført sort tøj, halsedisse og hætte. Han var tillige bevæbnet med en kniv. - C: Mand, 17-20 år. Iført sort tøj, halsedisse og hætte. - D: Mand, 17-20 år. Iført sort tøj, halsedisse og hætte. Kilde: Nordsjællands Politi

Han passerede to mænd, som ifølge politiet kommenterede den 16-åriges måde at gå på.

'Den ene tildelte den 16-årige flere knytnæveslag, hvorefter de to mænd løb fra stedet,' oplyser politiet i sin døgnrapport.

Det andet overfald fandt sted mellem klokken 21:10 og 21:20 i Helsingør. Der blev en 17-årig ung kvinde overfaldet, da hun gik på stisystemet bag Gurrevej og H.C. Ørstedsvej.

'Her blev hun slået i ansigtet, ligesom hun blev trampet på af fire drenge,' oplyser politiet.

Den unge kvinde var efterfølgende til behandling på skadestuen.

Det tredje overfald skete natten til tirsdag klokken 00:55 i Hellerup, da to mænd på 20 år blev frarøvet deres mobiltelefoner og punge, da de kom gående ad Hellerupgårdsvej.

'Her blev de passet op af fire mænd, hvoraf den ene truede dem med en kniv. To af gerningsmændene tildelte de to 20-årige flere knytnæveslag i ansigtet og truede dem til at udlevere deres mobiltelefoner og punge,' lyder det i døgnrapporten.

De tre sager om overfald følger i kølvandet på flere andre fra de seneste uger, hvor unge er blevet overfaldet.

En af dem, der har været udsat for det, er 17-årige Marcus Alexander Aroli.

Forrige fredag blev han overfaldet helt uprovokeret af ni drenge, da han steg ud af toget på Albertslund Station sammen med sin lillesøster.

Det voldsomme overfald varede omkring en halv time med adskillige knytnæver i ansigtet, spark i knæhaserne og flere forsøg på at skubbe ham ud på skinnerne foran et tog.

Tre personer er indtil videre anholdt i den sag.